Welscher Charmebolzen für den Eurovision Song Contest

Mélanies Vater ist Waadtländer, ihre Mutter Belgierin. In deren Familie ist ESC-Schauen seit Generationen Pflicht. Wehe, Frankreich gab Belgien keine Punkte, dann schimpfte die Urgrossmutter aber! «Diese Geschichte erzählen wir uns bis heute», lacht Freymond. Ihren ersten Concours sah sie 1986 im Fernsehen bei den Grosseltern in Belgien. Prompt gewann die blutjunge Sandra Kim für Belgien! Bis heute der einzige Sieg, aber ein erinnerungswürdiger Moment in der Familienchronik. «Meine Mutter ruft ständig aus Brüssel an und fragt, wie es mir gehe und was auf mich zukomme», sagt Freymond. «Ich habe keine Angst. Und ich weiss auch nur grob, was vorgesehen ist.» Schaltungen von der Halle zu ihr ins Stadion seien geplant und ein Auftritt von Baby Lasagna, den Zweitplatzierten von 2024 aus Kroatien. Lange sagte man ihr nicht einmal, wer ihr Moderationspartner sein würde. Mit Sven Epiney («Je l’adore!») an ihrer Seite, sagt sie, könne nichts schiefgehen. Und eines weiss sie sicher: «Basel wird eine grossartige Party feiern.»