Die Fremde bleibt sein Zuhause

Nach Jahrzehnten in der Ferne kehrte Wettstein Anfang letzten Oktober in die Schweiz zurück. Er hat vor, hierzubleiben und seinen Lebensabend in der Nähe seiner Schwester zu verbringen. Doris war fünf Jahre alt, als ihr Bruder sich in die weite Welt aufmachte. «Ich freute mich so, ihn nach den vielen Jahren endlich bei mir zu haben.» Ganz in ihrer Nähe fand sie eine günstige Wohnung für den Heimkehrer. Viktor lebt von 600 Dollar Rente – er arbeitete so viele Jahre als Bäcker – sowie vom Erlös aus dem Verkauf seines Hauses in den USA. Als sie ihren Bruder anruft, um ihm die freudige Nachricht von der Wohnungszusage mitzuteilen, hebt er nicht ab. «Als das Handy klingelte, ahnte ich, weshalb Doris anrief», erzählt Viktor. Er hat Angst, ihr zu sagen, dass er seinen ursprünglichen Plan vom Zur-Ruhe-Setzen nach wenigen Tagen in der Schweiz wieder über den Haufen geworfen hat. «Es ist mir zu hektisch hier», sagt er leise. Seine Schwester ist erst aufgebracht. «Aber ich kann und will meinen Bruder nicht gewaltsam zurückhalten», sagt Doris. Er hat ihr versprochen, immer mal wieder in Niedergösgen SO vorbeizuschauen, wenn er in der Schweiz ist.