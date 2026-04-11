Weltraumphysiker Peter Wurz: «Der Mond gehört allen»

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Nasa aus?

Wir führen mindestens einmal in der Woche Telefongespräche. Mehrmals im Jahr treffen wir uns persönlich in den USA – etwa am Goddard Space Flight Center in Maryland, in Houston oder bei Herstellern der Raumsonden. Umgekehrt kommen etwa einmal im Jahr auch Nasa-Teams von fünf bis acht Personen zu uns nach Bern, das ist auch schön. Dann zeigen wir den Fortschritt unserer Forschung. Am Anfang war Thomas Zurbuchen ein paarmal dabei, der damalige Nasa-Wissenschaftsdirektor, der kam natürlich gern in seine Heimat (lacht).