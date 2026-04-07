Wemmse regt sich über Ariels Unwissenheit auf

PET, Alu, Karton

Wemmse beweist dann noch, wie ernst sie es in ihrem eigenen Haushalt mit der Mülltrennung nimmt und zeigt, dass sie daheim nicht nur einen Container für PET stehen hat, sondern auch einen für Alu. Ein Blick in die Tonne zeigt, dass dort sogar Alufolie drin ist. Mit Schrecken stellt Wemmse das fest und fragt sich sogleich, ob das überhaupt erlaubt sei. Ja, liebe Wemmse, da können wir dich beruhigen. Laut swissrecycle.ch gehört Alufolie in die Aluminiumsammlung, sofern diese frei von Essensresten und anderen Materialien ist. Wemmse entfernt sogar die Kartonhülle von ihrem Joghurtbecher und entsorgt sie separat. Sie hat eine grosse Bitte an Ariel: «Speak for yourself, wenn du deinen Müll nicht trennst!»