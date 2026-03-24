Wemmse spricht offen über ihren Lohn

Über Geld spricht man nicht

Wemmse ist allerdings nicht nur Influencerin, sondern auch angehende Lehrerin. Die Schülerinnen und Schüler wissen inzwischen teilweise, wer sie online ist. Das führt zu Fragen. Besonders interessiert sind die Kinder an der finanziellen Situation ihrer Lehrerin. «In der Schweiz fragt man nicht direkt nach dem Lohn», sagt sie im Klassenzimmer bestimmt. Im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» wird sie dann aber etwas konkreter, um dennoch vage zu bleiben. «Weniger als eine Bundesrätin, mehr als der Median», lautet ihre Antwort. Das lässt einen grosszügigen Spielraum für die Fantasie, denn da bedeutet: Wemmse verdient im Jahr zwischen 85'000 Franken und 500'000 Franken. «Ich könnte noch viel mehr verdienen, nehme aber nicht alles an», erklärt sie. Wie sehr das Geschäft als Influencerin ihre Kasse wirklich klingeln lässt, behält sie also für sich. Die Ausbildung als Lehrerin macht sie, um von Social Media unabhängig zu bleiben und sich «nicht auf dem Erfolg» auszuruhen.