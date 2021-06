«Wendy, auch ich habe immer auf dich gehofft»

«Searched nothing, found everything» – «Nichts gesucht, alles gefunden». Das schreibt die dreifache Ski-Weltmeisterin aus dem Kanton Schwyz auf Instagram – auf dem Foto dazu wird sie von ihrem neuen Freund Remy Allemann umarmt. Aufgenommen wurde das Bild an einem schönen Palmenstrand während der Ferien in der Dominikanischen Republik.