Wendy Holdener feiert ihre fünfte WM-Medaille

Holdener vibriert wieder vor Energie

Sind für die Holdeners Medaillenfeiern überhaupt noch etwas Spezielles? «Natürlich», sagt die Mutter. «Es ist immer noch sehr emotional. Wir wissen ja, was sie kann, aber es muss alles zuerst geliefert sein.» Nach der Siegerehrung isst die Familie im House of Switzerland noch ein Raclette, dann gehts nach Hause. «Zwei Tage in meinem Bett schlafen» ist Wendys Plan, danach drei Tage Training im Wallis. Und dann: In der zweiten WM-Woche erneut angreifen – am liebsten in vier Disziplinen. Holdener vibriert wieder vor Energie. Nun gibts nur noch Start. Ohne stopp.