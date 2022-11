Ende 2022 ist Holdener womöglich athletisch und mental so stark wie noch nie. Was nicht bedeuten muss, dass sie automatisch so erfolgreich wie nie sein wird diesen Winter. Auch in Levi grüsst sie wieder von Platz 2, hauchdünn bezwungen von Mikaela Shiffrin. Aber es gibt ihr ein Grundvertrauen, das sie schätzt. «Ich habe sehr schöne Zeiten erlebt», sagt sie. «Und doch bin ich überzeugt, dass ich noch mehr erreichen kann.» Ihr Bruder Kevin, 32, findet, es gelinge Wendy noch besser als früher, die Schwerpunkte korrekt zu setzen. «Es hat sie schon immer ausgezeichnet, auf den Punkt bereit zu sein. Heute aber erkennt sie Situationen, in denen sie es auch mal ruhiger angehen kann.»