Hier erholen sich unsere Schweizer Ski-Frauen nach Saisonende

Fanny Smith in Fuerteventura

Nicht ganz so weit gereist ist Fanny Smith (30) für ihre Meerferien. Die Freestyle-Skifahrerin aus Aigle ist auf die kanarischen Inseln geflogen. In Fuerteventura macht die 30-Jährige Ferien am Atlantik, will aber nicht auf Sport verzichten. Beim Surfen, Stand-Up-Paddeln und Kitesurfen kann Fanny Smith sich richtig austoben und trotzdem abschalten. «Eine kurze Pause am Meer und in der Sonne, um meine Seele baumeln zu lassen und Spass bei vielen Wassersportarten zu haben», schreibt Smith. Danach würden zwei intensive Wochen zuhause folgen, bevor Fanny Smith dann «endlich rightige Ferien» habe, so Fanny Smith. Wohin sie wohl als nächstes verreisen will?