Nach einem so heftigen Sturz braucht es häufig Überwindung, um sich wieder an die Sache zu wagen, die einen überhaupt erst verletzte. Doch bei Wendy scheint dies nicht der Fall zu sein. «Angst hat sie keine und sie ist motiviert wieder Rennen zu bestreiten – ob diese Saison noch möglich, dies ist unklar», sagt Kevin Holdener. Ob die Schwyzerin also am Rennen im schwedischen Åre Anfangs März mitfahren kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. Dabei war es eigentlich ihr Ziel, wie sie Ende Januar der Schweizer Illustrierten erzählte.