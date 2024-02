Kevins Kampf gegen den Krebs dauerte 14 Jahre

«Kevin war 20-jährig, als er an einer seltenen und komplexen Krebsart erkrankte, was für ihn und unsere ganze Familie eine harte Prüfung war», so Holdener weiter. «Der Krebs durchkreuzte Kevins Traum von der eigenen Skikarriere. Doch Kevin beeindruckte uns mit seinem Überlebenswillen und seiner Lebenslust, er bot der Krankheit tapfer die Stirn und konnte ihr nochmals einige wertvolle Lebensjahre abringen.»