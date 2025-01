Wenn Baslerdeutsch auf taube Ohren stösst

Sprachbarriere zwischen Basel und Aargau

Obwohl Jennifer Bosshard bewusst ist, dass ihr Kollege sie nicht hören kann, scheint sie mit den Nerven am Ende und versucht so sehr, Michel Birri die Worte deutlich zu übermitteln, dass es tatsächlich laut im Studio wird. «Du musst nicht gleich hässig werden», lacht Birri – der nach wie vor herumrätselt, was Bosshard mit einem «Roten Termin» meint. «Wie kommt man bitte auf Roter Termin? TEPPICH!», schreit Bosshard. Dann wäre da noch die Sache mit den Dialekt. Denn Jennifer Bosshard ist aus Basel, während Birri eingefleischter Aargauer ist. Als die Baslerin ihrem Aargauer Kollegen dann «Hörnli und Ghackts» mit den Lippen formt, sagt sie in die Kamera: «Er sagt sicher ‹Ghackets›». Und so ist es dann auch. Jennifer Bosshard passt sich sprachlich kurz ihrem Kollegen an und siehe da, er versteht sie auch blind – oder besser gesagt taub.