«Wenn da ein gut aussehender Typ ist, why not?»

Es wäre nicht das erste Mal, dass Ariel am Set einer Show ihren Partner findet. Durch die Datingshow «Love Fool», die sie bekannt machte, lernte sie ihren heutigen Ex-Partner Giuliano Hediger (25) kennen, ebenfalls Schweizer. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Ileyna Amant, die 2024 geboren wurde. Später waren sie zusammen in der Show «Prominent getrennt». Ariel und Hediger sind inzwischen getrennt und es gibt öffentliche Auseinandersetzungen über die Vaterschaft und das Sorgerecht. Ob sie im «Dschungelcamp» eine neue Liebe findet, bleibt abzuwarten.