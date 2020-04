«Wenn das so weitergeht, machen Reisebüros dicht»

Ein zinsloser Kredit sowie Kurzarbeit helfen mir und meinen neun Angestellten, dieses Jahr hoffentlich zu überstehen, auch weil Nussbaumer Reisen viele Jahre Rückstellungen gemacht hat. Dieses Glück hat aber längst nicht jedes Reisebüro. Wenn das so weitergeht, machen einige in den nächsten Monaten dicht. Wir brauchen unbedingt ein zweites Hilfspaket. In unserer Branche ist noch lange kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.