Am Schluss spiele sich alles im Kopf ab, sagt Nino Schurter. Die mentale Stärke sei bei einem so dichten Feld an Ausnahmeathleten entscheidend. «Wenn du das Selbstvertrauen hast und an dich glaubst, kannst du den ganzen Druck in Energie umwandeln.» Es sei ein Vorteil, dass heutzutage alles messbar sei. Der Powermeter am Velo zeige genau an, wie viel Watt er in die Pedale treten könne. «So baue ich mein Selbstvertrauen langsam auf die Olympischen Spiele hin auf. Wenn du im Kopf erfolgreich bist, ist das schon das halbe Rennen.»