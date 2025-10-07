«Wenn eines meiner Kinder die SP wählt, wird es enterbt»

Als es um den EU-Vertrag geht, fragt Büsser seinen politischen Gast, ob dieser den Vertrag denn gelesen habe. «Ich bin mitten drin», erklärt Dettling. Es dauere allerdings eine Weile, denn der Vertrag habe 2228 Seiten und 20'000 zusätzliche Verordnungsseiten. Daher sei er noch nicht durch. Im Gegensatz zu anderen Politikern und Politikerinnen lese er ihn aber, um zu wissen, was drin steht und dass er auch dahinter stehen kann, dass er gegen den Vertrag ist – und diesen daher am 1. August symbolisch im Feuer verbrennt, um über eben jenem Feuer eine Cervelat zu grillieren. Natürlich aufgespiesst auf der Hellebarde.