«Wenn es nach Mario ginge, könnte ich schon wieder viel mehr schaffen»

Am 20. September steht nun die letzte Folge von «SRF bi de Lüt an», die Sendung, durch die Fabienne Gyr stets führte. Ein Abschied, der ihr nicht leicht fällt. «Klar blutet mein Herz», gibt sie zu. Die letzte Sendung wird in Gyrs Heimatort Oberägeri stattfinden. Ein Ort, an dem sie nicht nur aufgewachsen ist, sondern in dem auch ihre Mutter gestorben ist. Viele Erinnerungen kommen bei Fabienne Gyr hoch, wenn sie beispielsweise auf dem Ägerisee unterwegs ist. In welchen Situationen sie ihre Mutter – jetzt, wo sie selbst eine Tochter hat – gerne angerufen hätte, was Ellas Geburtstag so besonders macht und wo man Fabienne Gyr im SRF weiterhin zu sehen bekommt – das und mehr verrät sie im aktuellen SI.Talk.