Was löste dieses Interview in Ihnen aus?

Mir wurde bewusst, dass mir die Menschen auf beiden Seiten leidtun, die betroffen sind. Wenn ich Frieden wünsche, dann für alle Menschen, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Die Leute, die «From the river to the sea …» rufen, sagen damit ja eigentlich, Juden raus und Frieden für die Palästinenser – auf Kosten Israels. Aber das funktioniert so nicht. Ich sagte mir: Wenn ich Flagge zeige, dann für beide. Ich bestellte palästinensischen Fähnchen nach – jetzt wehen beide bei mir.