Wir Frauen müssen, um eine Veränderung anzustreben, nach wie vor lange kämpfen und verschiedene Waffen auspacken. Dabei machen wir uns nicht selten verletzlich. Spätestens seit der #MeToo-Bewegung wissen wir, wie stark verbreitet sexualisierte Gewalt ist, auch in der Schweiz. Jeden Tag berühren uns Frauen mit ihren Geschichten dazu. Sie tun das nicht einfach aus einer Laune heraus. Wenn wir Frauen laut werden, hat es einen Grund. Wir möchten eine Veränderung. Wir möchten Gerechtigkeit. Vor allem möchten wir aber auf unser Recht der sexuellen Selbstbestimmung bestehen. In der Schweiz ist die Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1992 strafbar und erst seit 2004 ein Offizialdelikt. Während wir also vor knapp 30 Jahren über das für uns heute Logischste der Welt kämpfen mussten, diskutieren wir seit geraumer Zeit erneut über die Revision unseres veralteten Sexualstrafrechts.