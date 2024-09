Was hat Sie motiviert, wieder mit Alinghi an den Start zu gehen?

Einige Elemente – zuallererst die Boote! Als ich die ersten Entwürfe der AC75 sah, war ich ziemlich skeptisch – aber sobald sie 2020 bei ihrer ersten Segelsession auf ihren Foils auftauchte, war ich begeistert. Die Technologie dieser neuen Bootsklasse ist absolut revolutionär. Und die Entwicklung, die wir in nur zwei Zyklen des America’s Cup gesehen haben, ist unglaublich. Dann war da die Gelegenheit, mit einem prestigeträchtigen Partner wie Red Bull einen Neuanfang zu machen. Der verstorbene und grossartige Dietrich Mateschitz, Gründer von Red Bull, und ich haben eine fantastische Beziehung aufgebaut, die auf der gemeinsamen Vision von Exzellenz im Sport basiert. Die Expertise von Alinghi im America’s Cup in Partnerschaft mit den technischen Teams und der Kommunikation von Red Bull schaffen eine Synergie, die ich nutzen wollte. Seit Alinghis erstem Sieg 2003 in Auckland ist viel gegangen. Der Segelsport in der Schweiz wurde unterstützt, sei es durch die Anstellung junger Talente, die auf Alinghis D35, GC32 oder TF35 segeln, oder durch Swiss Sailing. Nun befinden wir uns mitten in einer echten «Alinghi-Generation». Die Kinder, die vor 20 Jahren nachts aufwachten, während wir in Neuseeland segelten, sind jetzt an Bord von «BoatOne»!