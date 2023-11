«Wer gross träumt, verdient Respekt»

Die Rennen sind eine Gratwanderung

Ein Ziel ist es natürlich, Werbung für die Skiregionen Zermatt und Cervinia sowie für die neue Verbindungsbahn zu machen. In der Summe – mit den Fotos der Bagger auf dem Gletscher, der Diskussion um die Nachhaltigkeit sowie den Wetterkapriolen - dürfte das Image jedoch eher gelitten haben. Ich denke, die Organisatoren sind sich bewusst, auf welch schmalem Grat sie sich bewegen. Auch ich habe mich als Skirennfahrer auf dünnem Eis bewegt. Um vorwärtszukommen, in neue Sphären vorzustossen, an der Weltspitze zu bleiben, musste ich mich stets am Limit bewegen – so nahe wie möglich an 100 Prozent. Hätte ich diese Grenze noch konsequenter gesucht, hätte ich möglicherweise mehr Siege einfahren können. Jedoch: Hätte ich dieses Limit überschritten, wäre die Möglichkeit eines Sturzes, eines Fehlers, einer Niederlage viel grösser gewesen. Vielleicht hat Zermatt die Limite überschritten. Und dennoch: Wenn niemand mehr den Mut aufbringt, etwas Neues zu probieren, dann kommen wir nicht weiter. Gross zu denken, Neues zu wagen, sich für eine Idee einzusetzen – das verdient meinen Respekt. Nicht zu vergessen, dass das «Sportstadion» auf dem grenzüberschreitenden Gletscher nicht nur für zwei Rennwochenenden, sondern für alle – also auch für Hobby-Skifahrerinnen und -Skifahrer – konstruiert wird. Ich stelle mir die Frage, wie es mit den Skirennen in Zermatt wohl weitergeht, sollten weitere Absagen hinzukommen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es in Zukunft klappt mit spannenden Rennen am «Horu».