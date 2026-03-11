Wer ist der Mann, der Wapplers Nachfolge antritt?

Name schon im Vorfeld genannt

Elsener ist eine externe und mutige Lösung. Seine Wahl ist auch insofern überraschend, da er aus dem Unterhaltungsbereich und nicht von den wichtigen SRF-Bereichen Information oder Sport kommt. Der Fakt, dass sein Name so kurz nach dem 8. März verkündet wird, deutet darauf hin, dass die Würfel schon länger zu seinen Gunsten gefallen sind und man ihn bei der SRG auch losgelöst von einem allfälligen negativen Wahlergebnis wollte.