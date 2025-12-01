Wer ist ordentlicher – Wendy Holdener oder Michelle Gisin?

Gisin: Für mich liegt der Fokus darauf, mich nach der schweren letzten Saison für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wendy und Lara hatten mit Silber letztes Jahr in Saalbach einen tollen Erfolg und möchten zusammen antreten. Ich gebe alles, um dabei zu sein, und stehe natürlich bereit, wenn es mich doch braucht. So gut Abfahrt zu fahren wie Wendy Slalom, wird aber sicher die grösste Schwierigkeit.