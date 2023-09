Wer ist Schauspielerin Irina Kastrinidis?

So eine grosse Chance der Dreh mit Polanski auch war, so unbekannt dürfte Irina Kastrinidis einem breiteren Publikum sein. 1978 in Zürich geboren, absolvierte sie von 1996-2000 ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Bern, wie Kastrinidis' Website beschreibt. Während ihrer Ausbildung spielte sie im Rahmen des Theaterfestivals Zonenrandermutigung am Staatstheater Cottbus in dem Stück «Krautsuppe tiefgefroren» von Wladimir Georgijewitsch Sorokin mit.