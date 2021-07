«Wer Quoten fordert, ist weit weg von der Praxis»

1984 geboren, lebt die Bürgerin von Thunstetten BE heute in Amriswil TG. Nach der Ausbildung zur Kauffrau studierte Diana Gutjahr Betriebswirtschaft an der FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mit ihrem Mann führt die SVP-Nationalrätin heute die Ernst Fischer AG (www.efag.ch) in Romanshorn, einen Stahl- und Metallbaubetrieb. Seit 2019 ist sie Mitglied der Kommission für Wirtschaft, Bildung und Kultur (WBK).