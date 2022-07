Werber Frank Bodin wird 60 – das Geheimnis seines Erfolgs

Drittens: Schach. Bodin sagt, dass er seine Karriere in der Werbung nicht strategisch anging. «Ich wurde zum Glück gezwungen.» Nach 30 Jahren in der Branche sieht er manches kritisch. «Ich vermisse die Magie und die grossen Ideen. Die Serie ‹Mad Men› über diese erfolgreichen Werber in New York würde heute wohl ‹Math Men› heissen.» Die Digitalisierung, so Bodin, «fasziniert mit ihren neuen Möglichkeiten». Dabei gehe das Wesentliche von guter Werbung oft verloren. Als er uns auf seinem Handy etwas zeigen will, geht beim Öffnen von Youtube ein lauter Spot los. «Das ist jetzt eben Scheisswerbung», sagt er, «so etwas schaue ich mir lieber gar nicht an.» Man vergesse vor lauter digitalen Möglichkeiten, «in Ideen und in die Qualität von Worten und Bildern zu investieren». Stört ihn, dass für manche Leute jegliche Werbung lästiger Quatsch ist? «Nein, ich will mit meiner Werbung ja niemanden belästigen.» Die Leute nicht für dumm zu verkaufen, sondern zu verführen – das sei seine Strategie.