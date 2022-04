Herr Süssli, seit rund zwei Jahren sind Sie Chef der Armee. Hätten Sie gedacht, dass es in Ihrer Amtszeit zum Krieg in Europa kommt?

Beim Amtsantritt überlegte ich mir, was alles passieren kann. Am wahrscheinlichsten war für mich ein Strom-Blackout. Ich habe weder mit einer Pandemie gerechnet noch mit einem Krieg in Europa.



Vor einem Monat startete Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine. Seither sieht man täglich Bilder von Zerstörung und Menschen auf der Flucht. Was lösen diese bei Ihnen aus?

Sie machen mich enorm betroffen und zu einem Stück auch hilflos.



Was können Sie als Armeechef tun?

Die Armee hat sehr schnell über 20 Tonnen Hilfsgüter organisiert und der humanitären Hilfe des Bundes zur Verfügung gestellt.



Und für die rund 180 000 Menschen, die bisher in die Schweiz geflüchtet sind?

Wir haben früh die Kasernenschulen in Bülach und Bure für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Zurzeit prüft die Armee, ob sie dies auch mit Mehrzweckhallen tun kann. Ausserdem wären wir bereit für eine administrative Unterstützung, etwa bei der Einreise oder bei medizinischen Untersuchungen. Hier konnten wir bei der Flüchtlingswelle 2015 Erfahrungen sammeln.