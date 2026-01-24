Whistleblowerin Brittany Kaiser: «Trump ist klüger, als man denkt»

Welche denn?

Es ist noch viel einfacher geworden, Menschen von Dingen zu überzeugen, die nicht real sind: Bilder, Videos, Fake News – alles sieht aus wie echt. Zur Veranschaulichung: Früher führte man in einem US-Wahlkampf etwa vier Kampagnen für verschiedene Wählertypen durch. Mit Cambridge Analytica machten wir dann dank der verschiedenen Facebookprofile 10’000 Kampagnen pro Wahlkampf. Doch mit der KI kann nun jede einzelne Person ein Bild, Video oder eine vermeintliche Nachricht erhalten, die exakt auf sie zugeschnitten ist. Und die sie von einem Politiker überzeugt oder vom Wählen abhält.