Tränen der Erleichterung zum Sonnenaufgang

«Es ist so schön... Das war die anstrengendste Woche meines Lebens. Aber es war es wert. Ich bin so glücklich. Es ist so schön!», schluchzt die 32-Jährige in die Kamera. Hinter ihr verfärbt sich der Himmel zum Sonnenaufgang in leuchtende Rottöne.