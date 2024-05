Egli: Nachhaltiger Erfolg

Hinzu kommt ihre Social-Media-Präsenz: Über 500'000 Menschen folgen Egli auf Instagram – ein Werbe-Post allein spült da schon gutes Geld in die Kasse. Auch dank ihres Podcasts «Egli Extrem» und der treuen Fanbasis hat die Schweizer Schlagerkönigin ihren Erfolg nachhaltig aufgebaut. Das Vermögen dürfte in Zukunft also noch weiter anwachsen – und Egli die Plätze im «Bilanz»-Ranking nach oben klettern.