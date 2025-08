Wie Cellist Jodok Cello die digitale Welt im Sturm eroberte

Konzertsaal statt Schulzimmer

2022 teilte James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan ein Video von Jodok Cello. Von da an explodierten die Followerzahlen. An einem Tag kamen 83 000 neue da-zu. Im Mai 2025 wurde er in Cannes mit dem World Influencer Award in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Mit dem Erfolg kamen auch die Einnahmen: In guten Monaten verdient er bis 18 000 Franken allein über Social Media. Dazu kommen Sponsoren und lukrative Gigs im Ausland. Seine höchste Gage: ein halber Jahreslohn für eine halbe Stunde Spielzeit. Als Lehrer arbeitet er inzwischen nicht mehr. «Jetzt kann ich ganz von meiner Kunst leben.»