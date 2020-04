Wie Christian Stucki seine Familie beschützt

Als Schwinger sind Sie auch sportlich von der Situation betroffen. Zwei Meter Abstand zu halten, ist in diesem Sport unmöglich …

…. deshalb ist das Training bis Ende April verboten. Ich könnte höchstens mit Xavier trainieren – oder mit Cécile (lacht). Auch das Trainingszentrum meines Fitnesscoaches bleibt bis auf Weiteres geschlossen. So muss ich improvisieren und mir in der Garage einen Kraftraum einrichten. Ich bezweifle, dass schon am 20. April alles wieder normal sein wird.