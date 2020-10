Wie Christoph Blocher um Silvia kämpfen musste

Ihre Geschichte beginnt 1962 in der Badi in Wald ZH. Blocher ist da 22 Jahre alt und holt gerade die Matura nach. Der in Laufen ZH geborene Pfarrerssohn hat gerade eine Lehre zum Bauern und die Ausbildung an der Landwirtschaftsschule in Winterthur-Wülflingen hinter sich. «Eine wunderschöne Frau lag auf einem Badetuch», erinnert er sich an das erste Treffen mit Silvia. «Ich wusste, dass sie in dieselbe Schule ging wie mein Bruder Andreas. Das war mein Vorwand, um sie anzusprechen.»