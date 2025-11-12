Wie der Skirennstar sich nach seinem Unfall zurückkämpfte

Es war ein langer Weg zur Heilung. «Es ist noch ein weiter Weg zurück», sagt Caviezel zur Rückkehr zu seiner früheren Form. Allerdings hat er den Blick nach vorne gerichtet. «Ziel ist es, diesen Winter wieder Rennen zu fahren!» Die vergangenen Monate waren hart. Sowohl körperlich als auch mental. Die Musik von Hans Zimmer half Gino Caviezel dabei, runterzukommen und zu reflektieren. Gutes Essen nährte die Seele. Dabei bedeutet gutes Essen nicht zwangsweise gesundes Essen. «Für das Herz» gönnte sich das Ski-Ass auch gerne mal eine Pizza. Mit seinen Team-Kollegen viel Zeit zu verbringen, nagte teilweise auch an ihm, denn er war nicht in Bestform – seine Jungs allerdings schon.