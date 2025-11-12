Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Swiss Stars
  4. Gino Caviezel im SI.Talk über seinen Unfall, gutes Essen und Musik
loading...
Sturz, Schmerzen, Stärke – nach einer komplexen Knieverletzung letzten Dezember kämpft sich Gino Caviezel zurück auf die Piste. Im SI.Talk gesteht der Ski-Star, dass er sehr schwierige Phasen hatte, verrät, wer ihm auf seinem Weg Halt gibt und erzählt, wie es aktuell um seine Gesundheit steht und wann er mit seinem Comeback rechnet. Sina Albisetti
Gino Caviezel im SI.Talk

Wie der Skirennstar sich nach seinem Unfall zurückkämpfte

Gino Caviezel verletzte sich vergangenen Winter schwer beim Super-G von Bormio in Italien. Diagnose: Schulterluxation und komplexe Knieverletzung. Langsam aber sicher kämpft sich der Bündner zurück auf die Piste und verrät im SI.Talk, wie er die schwere Zeit überstand, wer ihm Halt gab und was für ihn gutes Essen bedeutet.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Es ist der 29. Dezember 2024, Gino Caviezel (33) eröffnet den Super-G von Bormio in Italien. Nach nicht einmal einer Minute dann der Schock: Der Skirennfahrer stürzt schwer und rutsch den Hang hinunter. «Als ich den Hang hinunterrutsche, sah ich bereits, dass mein Bein nicht mehr gerade ist», verrät er heute, fast ein Jahr später im aktuellen SI.Talk. Caviezel verletzte sich schwer am Bein, «komplexe Knieverletzung» sagen die Ärzte. An seiner Schulter zog er sich eine sogenannte Schulterluxation zu – der gesamte Oberarmkopf wird aus der Gelenkpfanne ausgekugelt.

Es war ein langer Weg zur Heilung. «Es ist noch ein weiter Weg zurück», sagt Caviezel zur Rückkehr zu seiner früheren Form. Allerdings hat er den Blick nach vorne gerichtet. «Ziel ist es, diesen Winter wieder Rennen zu fahren!» Die vergangenen Monate waren hart. Sowohl körperlich als auch mental. Die Musik von Hans Zimmer half Gino Caviezel dabei, runterzukommen und zu reflektieren. Gutes Essen nährte die Seele. Dabei bedeutet gutes Essen nicht zwangsweise gesundes Essen. «Für das Herz» gönnte sich das Ski-Ass auch gerne mal eine Pizza. Mit seinen Team-Kollegen viel Zeit zu verbringen, nagte teilweise auch an ihm, denn er war nicht in Bestform – seine Jungs allerdings schon. 

Im SI.Talk schwelgt Gino Caviezel auch in Erinnerungen und erzählt, wie er zum Skisport kam, obwohl seine Eltern mit dem Sport gar nichts am Hut hatten. Sein Bruder war Schuld, Denn der ältere Mauro Caviezel (37) stellte sich auf die Ski – und der kleine Bruder kam hinterher. «Ich wollte immer das Gleiche wie Mauro machen», sagt Gino. Wer ihm seit dem Unfall Halt gab, was der Sturz mit ihm als Person gemacht hat und ob er sich zurück auf die Piste in Bormio wagt – das und mehr verrät Gino Caviezel im aktuellen SI.Talk.

Von Sina Albisetti und san vor 13 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Gino Caviezel
#Mauro Caviezel
#Ski
#SI.Talk
Mehr anzeigen