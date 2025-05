Wie eine Schweizerin den ESC zum Strahlen bringt

«Es ist so der Plausch, mit ihnen zusammenzuarbeiten», schwärmt Hunziker. «Dasselbe gilt für das ganze ESC-Team, das so präzise arbeitet und trotz dem Zeitdruck entspannt bleibt.» Dieses hat in Rekordzeit einen Weltklasse-Event auf die Beine gestellt. «Acht Stunden nach dem Sieg von Nemo in Malmö hatten wir bereits die erste Sitzung und begannen mit der Arbeit», verrät Yves Schifferle, Head of Show beim ESC. «Es ist ein Riesenprojekt im Höllentempo. Wir machen in elf Monaten die Arbeit, die man sonst in drei Jahren machen würde.»