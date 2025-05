Wie eine Thurgauer Band unerwartet vom ESC profitiert

Sie sind die nicht mehr ganz so heimlichen Gewinner des diesjährigen ESC: Hazel Brugger (31), Sandra Studer (56) und ihr gemeinsamer Song «Made in Switzerland». Eine Woche ist seit dessen Release im ersten Halbfinale vergangen. Eine Woche, in der nicht nur der Song viral gegangen ist – sondern in der auch eine unbeteiligte Thurgauer Band vom Hype um das Lied profitieren konnte.