Die Fakten zur Person

Félix Stüssi (59)

Beruf: Jazzmusiker

Leben in Zahlen:

Bewohnt mit der Familie einen Bungalow in Montreal. Sein Einkommen hängt davon ab, ob er auf Tournee, am Komponieren oder an der Aufnahme eines Albums ist. Er backt eigenes Brot, keltert Wein, macht Joghurt, Konfitüre, Ricotta und vieles andere selbst. «Das verbindet mich als ehemaliger Ziegenhirt hier in der Stadt mit der Erde.»

Während einer Weltreise lernt Félix Stüssi 1986 seine Frau Manon Carrier kennen. Sie schreiben sich zuerst, reisen ab 1991 anderthalb Jahre durch Kanada, Alaska, Hawaii und China. Fünfeinhalb Jahre lebt das Paar im Glarnerland, ehe es 1998 in der italienischen Hafenstadt La Spezia ein Frachtschiff besteigt, das sie nach Kanada bringt.