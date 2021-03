«Die Faszination, Wissen weiterzugeben, hat mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Seit 2019 bin ich Bundesrichterin und seit 2020 auch Honorarprofessorin an der Universität St. Gallen. Nach einem Zeckenbiss konnte ich einmal ein halbes Jahr nicht arbeiten. Das hat in mir das Bewusstsein gestärkt, wie nah alles beieinanderliegt. Gerade funktioniert man noch völlig normal, und im nächsten Augenblick kann man fast nicht mehr allein stehen. Man muss wertschätzen, was man machen darf. Dass ich meine eigene Kreativität, meine eigenen Ideen in so einem technischen Gebiet einbringen und dies anderen vermitteln kann, sehe ich als meinen grössten Erfolg. Recht ist eine Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und dem Normativen. Mich fasziniert die Reflexion darüber, was richtig, was gerecht ist. In meinem Beruf sind Gefühle etwas sehr Wichtiges. Sie sind eine Form von Intelligenz, ohne die unser tägliches Leben nicht funktionieren würde. Von aussen betrachtet ist das etwas Weibliches, aber ich kenne viele Männer, die das genauso einsetzen.»