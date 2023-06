«Ich möchte, dass man uns sieht»

Sturzenegger ist eine von 70 Athletinnen und Athleten, die die Schweiz ab dem 17. Juni in Berlin an den World Summer Games der Special Olympics vertreten, also den Olympischen Spielen für geistig beeinträchtigte Menschen. Die Vorfreude bei der Appenzellerin ist riesig. «Ich habe Hühnerhaut, wenn ich dran denke», sagt sie. Dass sie dort reiten wird, war immer klar. «Mein Vater hat einen Bauernhof. Als Dreijährige sass ich zum ersten Mal auf einem Pferd.» Damals passiert aber noch etwas anderes Einschneidendes: Sie stürzt aus dem Fenster, verletzt sich schwer am Kopf. Manuela muss viele Bewegungen von Neuem erlernen, sie besucht eine Sonderschule und hat seit dem Unfall eine Lernschwäche. Das Reiten hilft ihr beim Gesundwerden – nicht nur durch die Nähe der geliebten Pferde, sondern auch für die Balance und die Körperspannung. «Sie war schon als Kind sehr zielstrebig», sagt Mutter Annelise Aerne, 53. «Wenn sie etwas wollte, hat sie es so lange gemacht, bis es ging.»