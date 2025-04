Wie Generalpriorin Annemarie Müller Hoffnung in turbulenten Zeiten findet

Ihre Gemeinschaft möchte den Menschen dienen. Gleichzeitig ziehen Sie sich im Kloster ein Stück weit von der Welt zurück. Ein Widerspruch?

Für uns als Dominikanerinnen ist es wichtig, dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen. Wir sind eine apostolisch tätige Gemeinschaft, das heisst, wir versuchen, hinaus in die Welt zu gehen und dort zu wirken. Früher war das noch mehr der Fall, da haben wir unterrichtet und in Spitälern gearbeitet. Heute sind viele meiner Mitschwestern betagt und können das nicht mehr leisten. Mir persönlich und auch vielen anderen Schwestern ist es aber noch immer wichtig, sich zu informieren über das, was in der Welt passiert. Gesellschaftliche Fragen machen an der Klosterpforte nicht halt.