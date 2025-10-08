Wie gut ist Luca Hänni im Multitasking?

Luca Hänni feiert heute, am 8. Oktober seinen 31. Geburtstag! Bevor er aber daheim den Geburtstagskuchen anschneiden darf, musste er sich noch einer schwierigen Herausforderung bei SI online stellen. Während er die Melodie seines neues Songs «Lighthouse» auf einem Keyboard vor sich hin klimperte, befand er sich zeitgleich in einem Interview mit Fragen zu seiner Karriere und seinem Leben. Eine richtige Multitasking-Aufgabe – oder wie sie bei uns heisst: Multitaskeys.
Hier geht es aber nicht einfach nur um seine Lieblingsfarbe und seine Leibspeise, sondern um Dinge, wo er normalerweise vielleicht gerne etwas länger Zeit zum Überlegen hätte. Was vergisst er zum Beispiel ständig? Was für eine Art von Vater ist er für seine kleine Tochter? Der Clou – Luca hat nur drei Minuten Zeit, dreissig Fragen zu beantworten. Sportliche Angaben zu einer musikalischen Herausforderung. Ob Luca Hänni es tatsächlich schafft, in so kurzer Zeit die Antworten auf so viele Fragen zu geben, mit wem er gerne im Lift stecken bleiben würde und welches unnützes Talent er hat – das und mehr erfahrt ihr im Video.