Trotz knapp verpasster Olympia-Qualifikation lassen Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépre den Kopf nicht hängen und greifen am Beach Pro Turnier in Gstaad wieder an. Die Zürcherin und die Bernerin stehen seit acht Saisons Seite an Seite auf dem Beachvolleyballfeld. Doch wie gut kennen sich die Olympiabronze-Gewinnerinnen von Tokio auch abseits des Spielfeldes? Im Video mit der Schweizer Illustrierten werden sie als Team auf die Probe gestellt.

Emanuella Kälin