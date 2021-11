Wie gut verstehen sich Trauffer und Gölä neben der Bühne?

«Im Letzigrund treten normalerweise die Rolling Stones oder Beyoncé auf – shwomässig wollen wir diesen Superstars auf Augenhöhe begegnen», sagt Trauffer. Das bedeutet aber auch, dass sie ihre Bühnenshow vor insgesamt fast 100'000 Zuschauern mit der ganz grossen Kelle anrühren müssen. «Eigentlich ein Irrsinn, wenn man bedenkt, dass wir diese Showelemente nur an zwei Abenden brauchen können – für andere Konzerte und Schweizer Hallen sind sie viel zu gross», fügt Göla an. Das Büetzer-Buebe-Konzert dürfte also ein Gig der Superlative werden.