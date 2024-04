Doch vor allem ist er Promi-Jäger. Er ist in Wien vor Ort, als Yul Brynner, Sean Connery (†90) und Stephen Boyd in der legendären Eden-Bar Wodka (Brynner), Scotch (Connery) und Bourbon (Boyd) bestellen. Als der Kellner die Gläser bringt, reagiert die prominente Kundschaft empört: «Not glasses – bottles!» Sean Connery trifft er mehr als einmal. Etwa 1966 in London beim Dreh des James-Bond-Films «You Only Live Twice». Stark erinnert sich: «Connery war nicht sonderlich gut gelaunt. Doch als ich mich mit den Worten vorstellte ‹My name is Stark, Jack Stark›, musste er schmunzeln.»