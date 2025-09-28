Wie Peter Bolliger mit TikTok sein Leben veränderte

Stille statt Spotlight

Wie sehr seine letzte Challenge an die Substanz ging, zeigt sich zu Hause in Emmenbrücke LU. Peter Bolliger sitzt auf dem Sofa, die Beine ausgestreckt. Neben ihm Rebecca, seine Frau. Behutsam streift sie ihm die Recovery Boots über, schliesst den Reissverschluss und drückt den Knopf. Ein leises Surren erfüllt das Wohnzimmer. «Locker lassen», sagt die 31-Jährige. «Es war mega intensiv – aber auch ein Sommer voller Begegnungen, die sonst nur online stattfinden», erzählt er über das Marathon-Projekt. «Am schönsten war der Tag über den Brünig, als Rebecca plötzlich aufgetaucht ist.»