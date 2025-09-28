Wie Peter Bolliger mit TikTok sein Leben veränderte

Eigentlich hatte Peter Bolliger (29) andere Pläne. Nach seiner Lehre als Polymechaniker arbeitete der Aargauer im Marketing, schnitt Videos, produzierte Inhalte für Firmen. Vor die Kamera zog es ihn nicht. «Das war nie mein Ding», sagt er. Doch dann startete er ein Experiment: 30 Tage lang probierte er jeden Tag etwas Neues – einmal Alpaka-Yoga, einmal ein Tattoo. Seine Erlebnisse hielt er auf der Videoplattform Tiktok fest.
Ein Clip ging viral, dann der nächste. Tausende Likes, neue Follower, Nachrichten von Fremden. «Plötzlich hatte ich eine Community, obwohl es mir immer nur ums Videomachen ging.» Heute hat er plattformübergreifend bereits 160'000 Follower und bezeichnet sich als Content Creator. Für ihn zählt nicht das Posen, sondern das Erzählen von Geschichten. «Mich hat fasziniert, dass man mit einer simplen Idee so viele Menschen bewegen kann.»
Mit der Zeit entwickelte Bolliger verschiedene Formate. Er taucht in fremde Welten ein, begleitete etwa die Schweizergarde oder Schwinger Sinisha Lüscher – und öffnete seiner Community Türen, die sonst verschlossen bleiben. Für den guten Zweck geht er jüngst an seine Grenzen: 26 Marathons durch 26 Kantone in 26 Tagen. «Ich will nicht nur unterhalten, sondern etwas mitgeben», sagt er. Gerade weil er so unterschiedliche Inhalte macht, hat Bolliger keine klassische Nische. Seine Videos erreichen Jugendliche ebenso wie Pensionierte.
Stille statt Spotlight
Wie sehr seine letzte Challenge an die Substanz ging, zeigt sich zu Hause in Emmenbrücke LU. Peter Bolliger sitzt auf dem Sofa, die Beine ausgestreckt. Neben ihm Rebecca, seine Frau. Behutsam streift sie ihm die Recovery Boots über, schliesst den Reissverschluss und drückt den Knopf. Ein leises Surren erfüllt das Wohnzimmer. «Locker lassen», sagt die 31-Jährige. «Es war mega intensiv – aber auch ein Sommer voller Begegnungen, die sonst nur online stattfinden», erzählt er über das Marathon-Projekt. «Am schönsten war der Tag über den Brünig, als Rebecca plötzlich aufgetaucht ist.»
Privat ist Peter leiser, als seine Projekte vermuten lassen. «Ich habe ihn als introvertiert kennengelernt. Mega ambitioniert, empathisch, emotional intelligent», sagt Rebecca. 2019 begegneten sich die beiden zufällig im Job: Er vertrieb damals eine Video-App. Weil Rebeccas Chef den Termin mit Peter verpasste, kamen sie ins Gespräch.
Heute unterstützt Rebecca ihn mit 20 Prozent im Backoffice. «Am Anfang wollten wir abends alles besprechen. Jetzt setzen wir klare Grenzen», sagt sie und lacht. Gemeinsam verbringen sie ihre Zeit gern ruhig: kochen, essen, reden, schauen Netflix.
Mit ihr an seiner Seite konnte Peter bereits vieles erreichen – unter anderem sein grösstes Ziel: ein Treffen mit seinem Vorbild Roger Federer.
Um die Aufmerksamkeit des Tennis-Maestros zu erregen, inszenierte er On-Werbespots neu und stellte die Abenteuer der Globi-Bücher nach – einzig das mit Roger Federer fehlte noch. Über gemeinsame Projekte mit der Schweizer Sportmarke On, an der Federer beteiligt ist, entstand der Kontakt. Die Einladung für ein Treffen folgte. «Roger Federer hat eine unglaubliche Aura, bleibt dabei bodenständig», erzählt der Influencer begeistert.
Peter Bolligers nächstes Ziel? «Im Business weiter Gas geben – und eines Tages eine Familie gründen!»