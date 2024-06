Karin Kayser-Frutschi (57) ist seit zehn Jahren Regierungsrätin in Nidwalden. Sie weiss, was zu tun ist, wenn die Grossen der Weltpolitik anreisen. Und sie weiss, wie man einen Stab mit Profis aus Polizei, Armee und Bund führt. «In einem kleinen Kanton bin ich als Regierungsrätin sehr nah am operativen Geschäft», sagt sie in ihrem Büro am Sitz der Polizei in Stans NW. Zugutekomme ihr auch, «dass ich ein sehr positiver Mensch bin». Sie freut sich auf den Grossanlass auf dem Bürgenstock: «Es ist motivierend, solch einmalige Sachen durchzuspielen.»