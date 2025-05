Wie viel Wahrheit steckt in «Made in Switzerland»?

Die ersten Prototypen für Computermäuse wurden anfangs der 60er-Jahre in den USA erfunden. Geht es jedoch nicht um Prototypen, sondern um die ersten im Handel erhältlichen Computermäuse, so war das Schweizer Unternehmen Logitech mit seiner 1982 veröffentlichten P4-Maus an vorderster Front mit dabei. Hofmann-La Roche vertrieb ab 1963 zwar das Beruhigungsmittel Valium (Diazepam). Entdeckt, respektive entwickelt, hat es jedoch der in Österreich-Ungarn geborene und in die USA ausgewanderte Leo Sternbach (1908-2005).