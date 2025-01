«Wie vor dem Berghain, alle wollen rein!»

Derzeit wohnt die gebürtige Thurgauerin in der Winterthurer Agglomeration in einer Wohnung im vierten Stock. Doch wegen ihres selbst bezeichneten Familienzuwachses, «zwei ausgesetzte Babykatzen», sucht sie nun eine Erdgeschosswohnung, damit die Büsis raus können. «Durch die Katzen bin ich sehr unflexibel geworden und kann so, wie es jetzt gerade ist, schlecht pendeln, da die kleinen Käuze noch mehrfach am Tag Feuchtfutter und immer wieder mal Medis brauchen. Ich muss aber ständig nach Zürich für meine Arbeit, daher gehts jetzt halt retour in die teure Stadt. Da hab ich mir was eingebrockt!», erklärt Stoll gegenüber der Schweizer Illustrierten.