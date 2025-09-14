Wie zwei Männer Herzenswünsche erfüllen

Es gibt Männer, die sich in der Midlife-Crisis einen schnittigen Sportwagen zulegen oder ihren Rockertraum auf einer Harley-Davidson ausleben. Anders bei Jens Keel (50): Als der zweifache Familienvater vor vier Jahren mit seiner Frau Sabine (49) und den Töchtern Rea (20) und Luna (17) durch Australien und Neuseeland reist, sinniert er übers Leben und fragt sich, ob er das, was er bisher machte, für den Rest seines Lebens tun will. Keel ist zu dem Zeitpunkt Inhaber und Geschäftsführer einer erfolgreichen Sportvermarktungsagentur. Am Ende der Reise steht für ihn fest: «Mir gehts so gut, jetzt tue ich etwas für Menschen, denen es nicht so gut geht.»