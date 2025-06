Mit Rasierapparat bewaffnet, zog sich Luca Hänni (30) in den Garten seines Hauses am Thunersee zurück, um die Gesichtsbehaarung in Form zu bringen. Seine Ehefrau Christina (35) hatte mit dieser Entscheidung allerdings nichts zu tun, wie böse Zungen behaupten könnten. Denn es ist der Sänger selbst, der keine Lust mehr auf Stoppeln im Badezimmer hat.